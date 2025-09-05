CONMEBOL descalifica a Independiente de la Copa Sudamericana y sanciona a Universidad de Chile

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha decidido descalificar al Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana 2025 debido a violaciones de sus códigos disciplinarios. Además, le ha impuesto la sanción de jugar a puertas cerradas en sus próximos siete partidos, tanto de local como de visitante, en competencias de la confederación.

Como consecuencia de este fallo, Universidad de Chile avanza a los cuartos de final, donde se enfrentará a Alianza Lima.

La resolución incluye múltiples sanciones para Independiente, que deberá:

Jugar los próximos siete partidos a puerta cerrada. No permitir la presencia de su afición en sus partidos de visitante. Pagar una multa total de 250,000 dólares, que se descontará de los ingresos por derechos de televisión o patrocinio.

Por su parte, Universidad de Chile también recibirá penalizaciones, incluyendo jugar a puertas cerradas y pagar una multa de 270,000 dólares.

Ambos clubes deberán, en su siguiente partido, exhibir un cartel con el mensaje “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA” y realizar una campaña en sus redes sociales con el mismo mensaje.

La decisión será notificada a los clubes, los cuales podrán apelar ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL dentro de un plazo de siete días.