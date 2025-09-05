CONMEBOL descalifica a Independiente de la Copa Sudamericana y sanciona a Universidad de Chile

CONMEBOL descalifica a Independiente de la Copa Sudamericana y sanciona a Universidad de ChileDEPORTESNone
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha decidido descalificar al Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana 2025 debido a violaciones de sus códigos disciplinarios. Además, le ha impuesto la sanción de jugar a puertas cerradas en sus próximos siete partidos, tanto de local como de visitante, en competencias de la confederación.
Como consecuencia de este fallo, Universidad de Chile avanza a los cuartos de final, donde se enfrentará a Alianza Lima.
La resolución incluye múltiples sanciones para Independiente, que deberá:
- Jugar los próximos siete partidos a puerta cerrada.
- No permitir la presencia de su afición en sus partidos de visitante.
- Pagar una multa total de 250,000 dólares, que se descontará de los ingresos por derechos de televisión o patrocinio.
Por su parte, Universidad de Chile también recibirá penalizaciones, incluyendo jugar a puertas cerradas y pagar una multa de 270,000 dólares.
Ambos clubes deberán, en su siguiente partido, exhibir un cartel con el mensaje “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA” y realizar una campaña en sus redes sociales con el mismo mensaje.
La decisión será notificada a los clubes, los cuales podrán apelar ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL dentro de un plazo de siete días.