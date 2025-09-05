La noche de este jueves fue memorable para el fútbol argentino, ya que la Selección Nacional derrotó 3-0 a Venezuela en lo que se considera el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

El entrenador Lionel Scaloni se dirigió a la prensa tras el encuentro y abordó varios temas relevantes. Confirmó que Messi no viajará a Ecuador debido a la fatiga acumulada durante el partido. "Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a venir. Merecido tiene pasar unos días con su familia", explicó Scaloni.

Messi también compartió su decisión, manifestando que, tras hablar con el entrenador, se prefirió evitar el viaje por cuestiones de salud. "Vengo de una lesión y preferimos evitar que viaje", declaró el astro.

En cuanto al desempeño del equipo, Scaloni destacó la conexión con el público y la capacidad del plantel para rendir en diferentes situaciones. "Siempre el equipo está y eso es lo positivo que tenemos", afirmó.

Además, el técnico alabó a los jóvenes jugadores, especialmente a Franco Mastantuono, de 18 años y actual estrella del Real Madrid. "Hoy hizo un muy buen partido y podría hacerlo aún mejor si el equipo lo conociera mejor", comentó Scaloni. Añadió que tanto Mastantuono como Nico Paz tienen un futuro prometedor en la selección.

Con esta victoria, Argentina no solo celebra el talento de su selección, sino también el legado de un ícono del fútbol como Messi.