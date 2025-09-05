Alemania sufrió una derrota histórica en su debut de Eliminatorias UEFA ante Eslovaquia

La selección de Alemania tuvo un debut inesperado en las Eliminatorias UEFA, al caer 2-0 ante Eslovaquia en el Estadio Nacional de Bratislava. Dirigido por Julian Nagelsmann, el equipo alemán padeció la eficacia de su rival, a pesar de contar con destacados jugadores como Florian Wirtz, Serge Gnabry y Antonio Rüdiger.

Eslovaquia aprovechó momentos cruciales del partido: David Hancko, jugador del Atlético de Madrid, abrió el marcador a tres minutos del descanso, mientras que el delantero Dávid Strelec selló la victoria con un golazo en el segundo tiempo.

Esta derrota marca un hito en la historia de Alemania en eliminatorias para la Copa del Mundo, ya que es la primera vez que pierde como visitante en la fase de clasificación. Antes de este partido, la última derrota del equipo alemán en eliminatorias fue en marzo de 2021, cuando cayeron ante Macedonia del Norte. La última derrota como visitante se remonta a septiembre de 2001, con una goleada 5-1 ante Inglaterra en Múnich. La primera derrota de Alemania en eliminatorias ocurrió el 16 de octubre de 1986, cuando perdieron 1-0 frente a Portugal en Stuttgart.