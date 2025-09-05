Franco Colapinto regresa a Monza

El próximo fin de semana, Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de Italia en Monza, donde hizo su debut en la Fórmula 1 hace un año con Williams. Ahora, como piloto de Alpine, aspira a alcanzar sus primeros puntos en la categoría.

Colapinto expresó su entusiasmo en una rueda de prensa de la FIA: “Monza fue la primera pista que probé el año pasado. Tengo gratos recuerdos aquí y ha pasado mucho desde mi debut. Es emocionante regresar y sentir el apoyo de los tifosi, especialmente con la experiencia de nueve carreras a mis espaldas”.

El piloto de Pilar enfatizó su evolución desde entonces: “Un año atrás, todo era nuevo y complicado. Ahora cuento con más experiencia y trabajo con un equipo de veinte ingenieros en la fábrica, lo que me ha permitido aprender y mejorar”.

A pesar de las dificultades que enfrenta Alpine, que posee uno de los monoplazas menos competitivos de la parrilla, Colapinto ha mostrado un salto notable en su rendimiento, finalizando en 11° lugar en Zandvoort y superando a su compañero Pierre Gasly. “Me siento más confiado con el coche. Aunque no hemos alcanzado nuestro objetivo, estamos muy cerca de los puntos”, afirmó.

En relación a la propuesta de Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, de aumentar las carreras sprint y reducir las prácticas libres, Colapinto mostró su apoyo: “Estamos acostumbrados a un formato de carrera más dinámico, como en Fórmula 2. He tenido buena experiencia con las sprints el año pasado, y si nos preparamos bien, podemos obtener buenos resultados”.

Finalmente, Colapinto elogió el trabajo de la dirección de la F1: “Stefano ha hecho un gran trabajo para atraer nuevos fans a este deporte. Agradecemos lo que ha logrado”.