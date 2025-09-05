El tierno momento de Messi con el hijo de Flavio Mendoza que emocionó a todos

Lionel Messi, ícono del fútbol argentino, sigue generando emociones en sus seguidores, el astro se volvió viral en redes sociales tras un conmovedor encuentro.

Dionisio, hijo del reconocido actor Flavio Mendoza, tuvo la oportunidad de conocer a Messi, lo que llevó al pequeño a llorar de emoción. El delantero rápidamente lo abrazó y lo consoló, cumpliendo así un sueño que resonó en muchas generaciones.

Flavio Mendoza compartió su gratitud en redes sociales: "Gracias, Lionel Messi, por tu humildad y tu don de gente. Eres un ejemplo para todos".

ESTO GENERA LEO MESSI: la emoción a puras lágrimas de Dionisio, el hijo del artista Flavio Mendoza, al cumplir el sueño de conocer al mejor del mundo. CONMOVEDOR. pic.twitter.com/ISbdNLgGiy — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025

El encuentro no terminó ahí; el bailarín llevó a su hijo al predio de la AFA en Ezeiza, donde pudieron presenciar un entrenamiento de la selección nacional. Messi también se tomó fotos con ellos y firmó camisetas, dejando a Dionisio visiblemente feliz.