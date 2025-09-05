Dólar oficial: estiman que el Tesoro vendió otros u$s150 millones para contener el precio de la divisa

El dólar oficial subió levemente en el segmento mayorista ante una nueva intervención del Tesoro, por al menos u$s150 millones, estimaron fuentes del mercado. De esta forma, se extiende la calma en el tipo de cambio oficial luego de que el martes el Gobierno comunicó que comenzaría a intervenir en el MULC, con el fin de contener las presiones a escasos días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

El dólar mayorista trepó apenas $1 a los $1.362,5. A su vez, el dólar oficial minorista cerró $1.382,69 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado fue de casi u$s572 millones, con la entidad monetaria como principal vendedor, a cuenta y orden del Tesoro, por una suma en torno a los u$s150 millones, según las estimaciones más conservadoras del mercado. Otros en la city creen que las ventas oficiales superaron los u$s200 millones en el día. En efecto, la sangría accumulada tendría un piso de u$s400 millones en tres días.

Ventas cercanas a los u$s200 millones en el primer día de intervención tras el anuncio

Este jueves el BCRA dio a conocer que los depósitos del Tesoro en las arcas de la autoridad monetaria bajaron en u$s238 millones a u$s1.431 millones el martes pasado. Con lo cual, si se descuentan pagos a organismos multilaterales por unos u$s40 millones, las ventas oficiales en el MULC en el primer día de intervención "blanqueada" se ubicaron en torno a u$s200 millones, por encima de los u$s150 millones estimados por el mercado.

En el Banco Nación (BNA), por su parte, el billete cerró a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP subió 0,5% a $1.377,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,7% a $1.381,15. Asimismo, el dólar blue subió $15 a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Por su parte, los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.406 y que en diciembre llegará hasta los $1.557, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron u$s1.428 millones este jueves en el mercado.

En tanto, las reservas internacionales brutas en las arcas del BCRA cayeron en u$s208 millones a u$s40.635 millones.

El economista Federico Glustein señaló a Ámbito que en los últimos días se hizo evidente que existe "una avidez por el dólar que merece algún tipo de intervención para evitar la escalada que toque el techo de la banda". En esa línea, el especialista intuye que el Gobierno continuará con este esquema al menos hasta las elecciones legislativas del 27 de octubre para sostener un dólar calmado por debajo de los $1.400.

Glustein remarcó que de darse una diferencia a favor del peronismo superior al 5%, y dado que el mercado descuenta una victoria acotada de la oposición, podría darse un nuevo escenario de "tensión cambiaria" que "obligue a vender mayor cantidad de dólares" y algún tipo de medida extraordinaria para calmar al dólar, pero que el Gobierno "no puede subir más la tasa".

Desde ABC Mercado de Cambios afirmaron que el mercado sigue condicionado por la intervención del Tesoro, "con una clara postura vendedora en $1.362 que funciona como 'muralla' y limita la suba".

A pesar de que la intervención genera incertidumbre entre los operadores, la regulación es vista como coyuntural en esta etapa electoral, indicaron fuentes del mercado. "Sucede que los inversores y el FMI ansían que se acumulen reservas, ya que ello mejoraría las chances de reducir sustancialmente el riesgo país, lo cual podría abrir espacio a recuperar acceso al rollover de la deuda en dólares", afirmó el economista Gustavo Ber.

El miércoles, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en una entrevista con el periodista Antonio Laje, señaló que a "un banco de origen chino" (en clara referencia al ICBC) con una posición cercana a u$s30 millones, al que acusó de "tratar de levantar el precio del dólar y lo hizo, con una suba de $40, con un volumen muy chiquito y eso es por la liquidez en el mercado".

Fuente: Ámbito