Ángela Torres y Rusherking se enfrentan en redes

Ángela Torres y Rusherking se enfrentan en redesESPECTÁCULOAna COHEN
Ángela Torres reveló recientemente que su relación con el cantante Rusherking terminó y que se sintió "endeudada" debido a la notoria diferencia económica entre ambos. La actriz insinuó que el artista era "mezquino".
Por su parte, Rusherking rompió el silencio con un contundente mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), donde dejó claro su descontento. "Hasta acá me guardé mi opinión, pero ya se dieron cuenta quién ha hablado de la relación y quién ha mantenido el respeto", expresó.
Finalmente, concluyó con ironía: "No tengo interés en hablar más del tema. Estoy tranquilo y feliz, y prefiero disfrutar de mi tiempo en lugar de exponer mi vida. Me voy a preparar un fernet y a ver el partido".
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
Una maravilla natural que parece de otro planeta
Agencia 24 NoticiasTURISMO