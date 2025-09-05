Cris Morena reapareció luego de la muerta de su nieta

La reciente pérdida de Mila Yankelevich, de 7 años, ha conmovido al mundo artístico y a la familia de Cris Morena. La niña, nieta de la productora y hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, falleció en un accidente náutico en Miami Beach.

Cris Morena reapareció en público en un evento muy significativo: un concierto de Erreway, la banda surgida de su emblemática serie "Rebelde Way". Ante un público que la recibió con respeto y cariño, tomó el micrófono para compartir un emotivo mensaje.

En un momento conmovedor, Cris recordó que al día siguiente sería el cumpleaños de su hija Romina, quien también falleció en 2010 y está con Mila, lo que generó una fuerte ovación entre los asistentes.

La productora enfatizó el legado de "Rebelde Way", describiéndolo como una filosofía de vida que invita a los jóvenes a perseguir sus sueños. “Rebelde Way es amor, es pasión, es encontrar nuestro propio camino”, afirmó con emoción.

Este fue el primer homenaje público de Cris a su nieta desde el trágico accidente. En su regreso a los escenarios, la creadora de exitosos programas y canciones se mostró cercana al público, agradeciendo su apoyo en una noche llena de recuerdos, música y conexión intergeneracional.