En la década de 1990, los argentinos comenzaron a viajar más, impulsados por la política del 1 a 1 que les permitía soñar con destinos antes inalcanzables. El lujo se volvió accesible y, tras cada viaje a Miami o Nueva York, regresaban con camisetas de grandes logos de Armani Exchange y perfumes Acqua di Giò. Giorgio Armani, figura icónica de la moda, se convirtió en un referente no solo por su estilo minimalista, sino también por su influencia en figuras como la modelo Valeria Mazza.

Mazza, apadrinada por Armani, fue de las primeras argentinas en triunfar en las pasarelas europeas. Tras su fallecimiento a sus 91 años, recordó su relación cercana con el diseñador: “Me siento privilegiada de haber sido elegida por él”, expresó. La conexión fue tan intensa que Armani diseñó su vestido de novia y el traje de su esposo, Alejandro Gravier. La famosa galera que llevó en su boda también fue un detalle creado por el diseñador, inspirado en un accesorio que vio en un evento familiar.

A finales de los 90, otra top model, Daniela Urzi, apareció en las campañas de Armani Jeans, contribuyendo al auge del denim como tejido de lujo, un sello distintivo de la marca. Armani no solo destacó por su elegancia, sino también por su papel en la democratización de la moda. En 1990, lanzó Armani Exchange, buscando alcanzar un mercado más amplio, especialmente en Estados Unidos, y su popularidad creció notablemente en Argentina.

En esos años, la diseñadora Elsa Serrano también se destacó en la moda local. A pesar de ser italiana, los argentinos la adoptaron como propia, vistiendo a figuras icónicas como Susana Giménez. Serrano recordaba su relación con Gianni Versace, resaltando su influencia en la moda.

Diseñadores argentinos como Pablo Ramírez y Evangelina Bomparola siguieron el legado de Armani, enfatizando la sastrería de líneas precisas. Ramírez, al reflexionar sobre el impacto del diseñador, enfatizó la grandeza de su influencia en la moda local.

Aunque Armani nunca visitó Argentina, su legado ha dejado una huella indeleble en la moda argentina de los 90 y continúa siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones.