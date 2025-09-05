Caminito, en La Boca, reconocido como una de las calles imperdibles del mundo

La Ciudad de Buenos Aires se destaca por su encanto, lo que la convierte en un destino atractivo para paseos de fin de semana. Uno de sus lugares más emblemáticos, Caminito, en el barrio de La Boca, ha sido catalogado como "de visita obligatoria" por la revista española Viajar en un reciente ranking mundial.

Según la publicación, el famoso rincón porteño se distingue por su colorido, alegría y vibrante ambiente. "Te levantará el ánimo a medida que avances por sus calles", señala Viajar, destacando la energía única del lugar y los diversos puestos que lo rodean.

Caminito, con sus adoquines y conventillos de chapa pintados de tonos vibrantes, es un símbolo de Argentina, atrayendo a cientos de turistas cada día que buscan una experiencia inolvidable.

Además, Viajar publicó un listado de las diez calles del mundo que deben ser visitadas al menos una vez en la vida:

Lombard Street, San Francisco

Washington Street, Nueva York

Rua do Bom Jesus, Brasil

Calles peatonales de Águeda, Portugal

Calle mercado de Molivos, Grecia

Fifth Avenue, Nueva York

Ishibe kōji, Kioto

Calles azules, Chefchaouen

Caminito, Argentina

Rua da Bica de Belo Duarte, Portugal

Caminito se posiciona como un destino trascendental en el panorama turístico global.