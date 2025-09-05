Israel bombardeó uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon este viernes uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza. La operación forma parte de la ofensiva final contra el grupo terrorista.



Más temprano, el Ejército israelí había anunciado que “en los próximos días” empezará una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de Ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan “convertido en infraestructura terrorista”.



“En los próximos días, el Ejército atacará estructuras convertidas en infraestructura terrorista en Ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control”, recoge el comunicado.



El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40% de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente, expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

En su comunicado, el Ejército asegura que “han llevado a cabo extensas operaciones de recopilación de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamas en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza, en particular en edificios de gran altura”.



“Además, la infraestructura terrorista subterránea de Hamas se encuentra junto a estos edificios, diseñada para facilitar emboscadas contra las tropas israelíes y proporcionar rutas de escape desde los centros de mando establecidos en ellos”, agrega el comunicado.

Asimismo, asegura que en esta nueva campaña de bombardeos contra edificios “tomarán numerosas medidas para minimizar al máximo el riesgo de dañar a la población civil”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó hoy que “las puertas del infierno” en Gaza se están abriendo y prometió intensificar los ataques contra la capital gazatí.

“Cuando la puerta se abra, no se cerrará, y la actividad del Ejército aumentará hasta que los asesinos de Hamas acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, comenzando con la liberación de todos los rehenes y el desarme”, amenazó.

Durante la última semana, los ataques en Ciudad de Gaza se han intensificado.

Desde horas de la madrugada, cerca de una veintena de palestinos, incluidos siete niños, han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas de campaña, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas.

Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

En otro orden, el brazo armado del grupo terrorista Hamas difundió este viernes un video que muestra a dos rehenes israelíes secuestrados en Gaza desde el ataque que lanzó el movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023.

El video, de más de tres minutos y medio, muestra a un secuestrado en un vehículo en marcha, en un paisaje de edificios destruidos, que le ruega al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no lance una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza.

La prensa israelí lo identificó como Guy Gilboa Dalal, que se encontraba en el festival de música Nova en el sur de Israel cuando fue secuestrado por los milicianos la mañana del 7 de octubre de 2023.

En el video publicado este viernes, afirma en hebreo que se encuentra en Ciudad de Gaza y que las imágenes fueron filmadas el pasado 28 de agosto.

Hacia el final de la grabación, se lo ve junto a otro cautivo, cuya familia al principio pidió que no fuera identificado y luego dio el visto bueno. Se trata de Alon Ohel.

En febrero, durante la tregua con Israel, Hamas publicó un video en el que aparecían dos israelíes, uno de ellos Gilboa Dalal, en un vehículo, viendo una ceremonia de liberación de rehenes.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, 47 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 25 que según el ejército están muertas.

Desde entonces, tanto Hamas como la Yihad Islámica, otro grupo armado palestino, publicaron varios videos de rehenes.



La tregua del 19 de enero al 17 de marzo permitió el regreso a Israel de 33 rehenes, entre ellos ocho fallecidos. A cambio, fueron liberados unos 1.800 palestinos presos en cárceles israelíes.

La anterior tregua, de una semana de duración, se produjo en noviembre de 2023, y permitió también la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos.

