La Convención Reformadora de Santa Fe Define el Lugar de la Religión en la Nueva Constitución

Este viernes, la Convención Reformadora de Santa Fe tomará una decisión clave sobre el papel de la religión en la nueva Constitución provincial. La discusión está programada para las 9 en la Cámara de Diputados.

La Comisión Redactora, liderada por Joaquín Blanco (Unidos), confirmó que la sesionará por primera vez fuera de la Legislatura, con una reunión final en Rosario el lunes a las 9:30, en un lugar aún por definir.

La propuesta que será debatida, elaborada por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías y presidida por la exvicegobernadora Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe), establece que "la Provincia no establece religión oficial", reafirmando la separación entre lo civil y lo religioso. Este texto contrasta con el artículo actual de la Constitución de 1962, que otorga un estatus privilegiado al catolicismo.

La modificación representa una victoria para los evangélicos y ha provocado una reacción de la Iglesia Católica, que ha solicitado un reconocimiento explícito en la nueva Constitución. Además, los obispos han destacado la importancia de incluir referencias a la Iglesia en un texto que refleje la identidad de Santa Fe.

Desde la Legislatura, hay informes de diálogos en curso para asegurar que la Iglesia mantenga su presencia en el texto constitucional.

Aparte de la cuestión religiosa, otros temas cruciales pendientes incluyen el artículo 9 sobre condiciones de detención y hábeas corpus, y los artículos 109 y 110, relacionados con la educación.

Hasta ahora, la Convención ha aprobado reformas significativas, como la reelección del gobernador y vice, la eliminación de reelecciones indefinidas para legisladores e intendentes, y ha garantizado mayor autonomía municipal, permitiendo a ciudades como Rosario dictar su propia Carta Orgánica.

La siguiente fase de la reforma constitucional incluye la lectura completa del texto el 9 de octubre y la aprobación definitiva el 12 de octubre, día en que Maximiliano Pullaro jurará como constituyente y gobernador en ejercicio.