Argentina desperdicia su potencial en biodiésel: fábricas operan a un 10% de capacidad

Argentina tiene la capacidad de producir 3,9 millones de toneladas de biodiésel, de las cuales 3,2 millones corresponden a fábricas ubicadas en la provincia de Santa Fe. A pesar de esta capacidad, el país opera solo al 10% de su potencial, desperdiciando inversiones previas y dependiendo de importaciones de gasoil debido a una baja capacidad de destilación.

Esta situación fue resaltada en el Santa Fe Business Forum, donde las grandes plantas de procesamiento de soja demandaron una desregulación del mercado local. Estas plantas, que gestionan grano, aceites y harinas, podrían aprovechar esos aceites para producir biodiésel. Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, criticó que "una ley caprichosa" impide la creación de empleo y la innovación.

La ley 27640 de 2021 favorece a las plantas medianas y pequeñas, limitando su capacidad de comercialización del biodiésel. Estas plantas están obligadas a vender a las petroleras, que deben incorporar un 7,5% de biodiésel en el gasoil.

Los representantes de la industria argumentan que podrían ofrecer el biodiésel a un costo menor. No obstante, Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, abogó por un control ambiental más fuerte, defendiendo el papel de las Pymes en la generación de empleo y en la creación de un combustible menos contaminante.

Ambas posturas coinciden en la necesidad de una nueva legislación. Sin un debate en el Congreso y una política nacional clara, la industria santafesina enfrenta obstáculos que encarecen los combustibles y limitan mejoras ambientales.

En el marco de la Cumbre Panamericana de Biocombustibles, César Pereira, asesor de sostenibilidad de Embraer, destacó que los aviones que fabrica la empresa estarán diseñados para utilizar combustibles sostenibles, resaltando que Argentina necesita cambiar su legislación para permitir su producción y comercialización.

Las barreras arancelarias y la falta de una ley moderna limitan la competitividad del biodiésel argentino en mercados internacionales, mientras que Brasil avanza en la producción de biocombustibles.

Marcelo Kusznierz denunció que la actual ley no está rindiendo frutos y propuso aumentar el corte de biodiésel en el gasoil al 15% o más, como hace Brasil. Por su parte, Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, señaló que aunque el biodiésel es más caro, su impacto ambiental es significativamente menor que el del gasoil.

Víctor Castro, de la Cámara Argentina de Biocombustibles, apuntó a la necesidad de adoptar prácticas productivas más limpias y de maximizar el valor neto del sistema, minimizando las emisiones y mejorando la eficiencia ambiental en el sector agroindustrial.