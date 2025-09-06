El Gobierno de Santa Fe lanza "Catalizar", un fondo de 30.000 millones para startups tecnológicas

En el marco del Santa Fe Business Forum, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este jueves "Catalizar", un fondo de fondos que destinará 30.000 millones de pesos en los próximos tres años para financiar startups y empresas de base científico-tecnológica. Esta iniciativa busca transformar el conocimiento en valor productivo, con un enfoque en el arraigo territorial y la proyección exportadora.

El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, Turcato, enfatizó que no se trata sólo de un ecosistema, sino de un marco institucional que permite articular capacidades para desarrollar políticas efectivas. Por su parte, el gobernador Medici expresó que "Catalizar" es una política pública diseñada para abordar problemas estructurales mediante soluciones fundamentadas en el conocimiento.

El programa se enfocará en financiar startups y proyectos de investigación en sectores estratégicos, incluidos agroindustria 4.0, manufactura avanzada, genética animal y vegetal, bioinsumos y salud. Su implementación se llevará a cabo a través de un fideicomiso público-privado, con un proceso de licitación transparente y la selección de administradores especializados.

Los funcionarios destacaron los logros que consolidan a Santa Fe como un polo científico-tecnológico, incluyendo más de 30 institutos de investigación, tres universidades nacionales y la creación de la firma Zelltek. También se mencionó la consolidación de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, formalizada en 2017.

Turcato advirtió que "Catalizar" debe evitar tanto la sobreregulación que limite su impacto como la dilución de sus objetivos estratégicos, abogando por una política precisa pero flexible. Medici concluyó que la competitividad de Santa Fe depende de definir los sectores en los que se potenciarán sus ventajas. "Catalizar" forma parte de un modelo de desarrollo que integra conocimiento, producción y territorio.