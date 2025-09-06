Ir a los barrios y gestión política son los reclamos de la gente para el Intendente Viotti

Desde hace mucho tiempo, R24N sale a la calle para que la gente se exprese con la más absoluta libertad, sin ningún condicionante y con la plena seguridad de que lo que diga será respetado a ultranza y se publicará. No entendemos de preguntas direccionadas ni de recortes; somos implacables y respetuosos absolutos de la opinión de la gente. Eso nos distingue y nos convierte en creíbles, algo que en la prensa de Rafaela no abunda. No existe pauta alguna ni cuestiones personales o partidarias que modifiquen esta máxima de R24N, que le permite al ciudadano común, de a pie, poder expresarse y manifestarse libremente.

En este contexto, salimos a preguntarle a la gente qué piensa que le está faltando a la ciudad y qué pedido le harían al intendente Viotti. La respuestas fueron casi unánime, sorprendentemente unánime; algo que debe hacer reflexionar al Ejecutivo local y leer atentamente lo que la gente piensa y expresa.