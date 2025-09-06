Carlitos Páez Regresó a Rafaela para Compartir su Historia de Superación

A trece años de su primera visita, Carlitos Páez, conocido por su experiencia en la Cordillera de los Andes, regresó a Rafaela. Durante una conferencia titulada “Más allá de la Sociedad de la Nieve”, celebrada en el Cine Belgrano, abordó su lucha personal contra las adicciones. Este evento contó con la presencia de concejales y representantes de la Comunidad de Rugby Argentino (CRAR).

El presidente del Concejo, Lisandro Mársico, dio la bienvenida a Páez, destacando su trayectoria y capacidad de motivar a otros a través de su experiencia. “Es un verdadero honor tenerlo aquí”, expresó.

En su ponencia, Páez habló de su historia. “Cada uno tiene su propia historia, y la mía no es la peor. Después de los Andes enfrenté las adicciones y llevo 32 años limpio. Es crucial que los gobiernos no solo combatan las drogas, sino que también trabajen en la recuperación”, afirmó, subrayando que solo uno de cada cien lo logra.

Reflexionó sobre su tiempo en la cordillera, resaltando la importancia de la unidad durante momentos de crisis. “Todos unidos salimos adelante en la historia de supervivencia más grande. Fue un homenaje a la vida”, dijo mientras sorbía su mate.

Páez hizo hincapié en la importancia de cumplir los procesos en la vida, citando a San Francisco de Asís: “Hicimos lo necesario, luego lo posible, y terminamos haciendo lo imposible”. También se refirió a la película “La Sociedad de la Nieve”, que ha alcanzado a 300 millones de personas, indicando que brinda voz a quienes no sobrevivieron.

En cuanto a su lucha contra las adicciones, expresó cómo los grupos de ayuda lo sostuvieron. “Compartir la historia reduce el dolor y aumenta la alegría. La lucha siempre es más fácil en equipo”, agregó.

El concejal Martín Racca le preguntó sobre las similitudes entre su experiencia en la montaña y su lucha personal. Páez respondió: “Tuve que aceptar la realidad, y esa aceptación me transformó. Aprendí que la vida sin obstáculos no tiene sentido”.

Leonardo Crossetti, del CRAR, explicó que la invitación a Páez se debió a su experiencia en trabajo en equipo, un valor fundamental en el rugby. “Nuestra historia es netamente grupal, y el rescate no habría sido posible sin la colaboración de todos”, dijo.

Páez concluyó su intervención recordando las lecciones aprendidas en la cordillera y su visión positiva de la vida. “El ser humano puede, pero solo si estamos unidos. Con humildad y actitud, todo es posible”, afirmó, recibiendo una ovación del público.

Al final del encuentro, los concejales le entregaron una distinción. Páez, en un gesto amistoso, posó para fotografías con los presentes.