Duelo de titanes: Alcaraz y Sinner se enfrentan por el título del US Open 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputarán la final del US Open 2025 tras superar intensas semifinales. Alcaraz, segundo en el ranking mundial, eliminó al legendario Novak Djokovic con un marcador de 6-4, 7-6 y 6-2, avanzando sin perder un solo set en el torneo. Esta será su segunda final del Abierto de Estados Unidos, luego de conquistar el título en 2022.

Por su parte, el italiano Sinner, actual número uno del ATP, se enfrentó al canadiense Félix Auger-Aliassime y logró su pase a la final con un resultado de 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4. Defenderá su título del US Open obtenido el año pasado contra Taylor Fritz, buscando su quinto Grand Slam.

Ambos tenistas se han enfrentado en dos finales de Grand Slam anteriores, con una victoria para Alcaraz en Roland Garros y otra para Sinner en Wimbledon.

La final se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, a las 15:00 horas. La transmisión del evento será a través de ESPN y Disney+.