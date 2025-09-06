Monza: Colapinto regresa al volante mientras McLaren brilla

El Gran Premio de Italia en Monza vio el regreso de Franco Colapinto al volante de su Alpine, tras la participación del estonio Paul Aron, quien finalizó en último lugar en la primera práctica libre (PL1). Colapinto, que debuta en la Fórmula 1 en este circuito, tuvo una actuación discreta, logrando su mejor tiempo en 1:21.564. Aunque mejoró el registro de Aron (1:22.153), quedó en última posición, superado incluso por el retirado Antonelli.

En contraste, McLaren recuperó la delantera en la segunda práctica libre. Lando Norris marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1:19.878, apenas superando a Charles Leclerc (+0.083) y mejorando la marca previa de Lewis Hamilton (1:20.117). La sesión estuvo marcada por la bandera roja tras el incidente de Antonelli, que se detuvo fuera del trazado.