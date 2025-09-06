Independiente desafía a Conmebol: "exigimos respeto y justicia"

El Club Atlético Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana debido a los actos de violencia ocurridos en su estadio el 20 de agosto. CONMEBOL impuso multas a ambos clubes, pero decidió que la Universidad de Chile avanzara de ronda en el torneo.

En respuesta, Independiente publicó un comunicado crítico dirigido a Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL. En el documento, el club expresó su “enérgico repudio” a la decisión, que considera injusta y contraria a los reglamentos vigentes.

El club argumenta su condición de asociación civil sin fines de lucro frente a la Universidad de Chile, que es una sociedad anónima, insinuando que el fallo refleja “preferencias por estructuras privadas” que facilitan convenios y beneficios. Además, Independiente sostiene que el castigo sienta un “precedente nefasto”, al otorgar a la Universidad de Chile una "+ clasificación desde un escritorio” y permitir que la violencia evite una competencia deportiva justa.

En una postura contundente, Independiente exigió a Domínguez que se eliminen todas las referencias al club en el Museo de la CONMEBOL y que se devuelvan los elementos que ha aportado a dicha institución, alegando que no aceptan que se exhiban en un entorno que contradice sus valores.