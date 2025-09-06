US Open 2025: Zeballos y Granollers buscan el título en dobles

Este sábado se definirán los campeones masculinos de dobles del US Open 2025, con el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers en busca del título. La pareja se enfrentará a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, a quienes ya vencieron en la final de Roland Garros de este año.

El partido se disputará en el estadio Louis Armstrong a las 13:00 (hora argentina) y podrá seguirse a través de ESPN y Disney+.

Camino a la final

En las semifinales, Salisbury y Skupski, cabezas de serie número 6, lograron su pase tras un intenso encuentro de casi tres horas contra Yuki Bhambri y Michael Venus. A pesar de iniciar el partido con un set y un break en contra, la dupla británica se impuso con un marcador de 6-7(2), 7-6(5), 6-4.

Por su parte, Zeballos y Granollers, cabezas de serie número 5, enfrentaron a los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy. Los locales se llevaron el primer set por 6-3, pero la experiencia de Zeballos y Granollers fue clave. Cerraron el partido con un contundente 6-1 en el tercer set, después de lograr un rápido quiebre.

Una final con revancha en el aire

Este enfrentamiento entre Zeballos-Granollers y Salisbury-Skupski se ha vuelto un clásico en el circuito, destacándose por la reciente victoria de los primeros en Roland Garros. Ahora, los británicos buscarán revancha en Nueva York.

Para Zeballos, de 40 años, representa una oportunidad única para añadir otro título importante a su carrera y seguir dejando huella en el tenis argentino. Tras la final, el marplatense se trasladará a Países Bajos para unirse al equipo argentino de Copa Davis, que competirá en Groningen por un lugar en el Final 8 de noviembre.