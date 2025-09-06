Los Pumas caen ante Australia en un final dramático del Rugby Championship

En un desenlace angustiante, Los Pumas sufrieron su primera derrota en el Rugby Championship al caer 28-24 ante los Wallabies en Townsville. A pesar de un sólido primer tiempo, donde el equipo argentino se adelantó 21-7, no lograron mantener el impulso en la segunda mitad.

El inicio del encuentro mostró imprecisiones de ambos lados, pero Los Pumas se impusieron al anotar tres tries, mientras que su rival solo logró uno. Sin embargo, en el segundo tiempo, los australianos realizaron ajustes que les permitieron igualar el marcador 21-21 a los 63 minutos.

A pesar de algunos errores defensivos que facilitaron las oportunidades a los Wallabies, Los Pumas recuperaron brevemente el liderazgo gracias a un penal de Juanchi Mallia, colocándolos 24-21. Pero Australia no se rindió. En la última jugada del partido, Angus Bell anotó el try que igualó la contienda, seguido de un penal de James O’Connor que selló la victoria con el tiempo cumplido.

Con este resultado, los Wallabies se posicionan momentáneamente como líderes del torneo, mientras Los Pumas pierden la oportunidad de sumar su segunda victoria consecutiva, tras su histórico triunfo sobre los All Blacks la semana pasada. Ambos equipos apuntan a maximizar sus puntos en vista del sorteo para el Mundial 2027.

El historial entre ambas selecciones queda así: 42 encuentros disputados, con 9 victorias para Los Pumas, 3 empates y 30 derrotas. La serie continuará el próximo sábado en Sídney.