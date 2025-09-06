Se supo de qué trabaja la China Suárez en Turquía

En medio de las controversias sobre la crianza de sus hijos, la actriz María Eugenia Suárez, conocida como la China Suárez, ha dado que hablar por su reciente actividad laboral en Estambul. Durante el programa "El diario de Mariana" en América, el periodista Martín Candalaft reveló que Suárez trabaja como relaciones públicas para una marca de cosméticos en Turquía.

Candalaft explicó que, aunque Suárez no es la imagen de la marca, su conexión con una figura pública ha facilitado su inserción en el mercado laboral turco. A pesar de contar con un novio millonario, su situación laboral en Argentina es incierta: ha perdido todos sus contratos publicitarios debido a la cantidad de comentarios negativos que recibe al promocionar productos.

Afirmó que actualmente sólo mantiene un acuerdo por canje con una marca y que estaba en conversaciones para asumir un papel en una novela en Turquía. Desde su círculo cercano, se informa que ha recibido cuatro propuestas laborales en el país, relacionadas con eventos y series de televisión, aunque su futuro laboral en Argentina parece limitado.