Incómodo momento: Camila Homs dejó una nota tras una pregunta sobre el casamiento de De Paul y Tini

Camila Homs, tras su separación de Rodrigo de Paul a mediados de 2021, disfruta de una nueva etapa junto a su pareja actual, José Sosa, con quien espera su primera hija.

Aunque el futbolista, campeón del mundo, asegura que comenzó a salir con Tini Stoessel a finales de ese año, Homs no comparte su versión y lo acusa de infidelidad. La tensión entre ellos persiste, y al ser cuestionada sobre un posible matrimonio entre De Paul y Stoessel, su reacción fue notable.

Durante una reciente entrevista, un periodista le preguntó si había conocido la noticia del compromiso a través de los medios o por sus hijos. Homs, visiblemente incómoda, respondió: "No voy a hablar de ellos, ¡gracias, chau!" y se retiró, lanzando un beso hacia las cámaras y evitando profundizar en el tema, a pesar de la insistencia de los reporteros.