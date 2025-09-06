Catamarca se ubica entre los 10 destinos más dendidos en Travel Sale

La plataforma turística Travel Sale reveló que Catamarca se posicionó en el noveno lugar del ranking de destinos más vendidos en Argentina durante la semana del 25 al 31 de agosto. Según los datos oficiales, un 63% de las ventas fueron para destinos nacionales, donde Bariloche, Iguazú y Salta lideraron la lista.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, apoyó a diez agencias locales para participar en el evento, permitiéndoles promocionar sus viajes y excursiones. Las agencias reportaron un notable aumento en las consultas, con algunas conversiones de compra y otras en proceso.

Los productos más solicitados por los viajeros incluyen excursiones a la Puna y Volcanes, así como recorridos por Tinogasta y Fiambalá. La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, destacó la importancia de estas iniciativas para visibilizar a Catamarca como un destino turístico clave en el país.

Durante el Travel Sale, que ofreció descuentos y promociones exclusivas, el Gobierno provincial bonificó la participación de las agencias, buscando impulsar la demanda turística. Entre las ofertas disponibles destacaron descuentos del 10% y 20% por pago en efectivo y la posibilidad de financiar compras en 6 y 12 cuotas sin interés.

El evento, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), tiene como objetivo fortalecer la digitalización de las agencias de viajes y brindar a los viajeros las mejores propuestas para explorar Argentina y el mundo.