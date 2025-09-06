La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza y despejó el camino de la reforma constitucional en Santa Fe

La Cámara de Apelación de Rosario rechazó por unanimidad los recursos de nulidad y apelación de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional en Santa Fe.

El fallo de 32 carillas ratificó la primera instancia, al considerar que no hubo “arbitrariedad manifiesta” ni “ilegalidad ostensible” en el proceso.

La decisión despeja el camino para que la Convención Reformadora culmine su tarea y la próxima semana se jure el nuevo texto constitucional.

LLA cuestionaba tres puntos clave: la exclusión de magistrados como convencionales, los límites temáticos de la reforma y el sistema de elección de los 69 constituyentes.

El revés incluye costos económicos: la Cámara reguló honorarios que deberán ser pagados por el espacio libertario.

El fallo refuerza la legitimidad política e institucional del proceso, dejando a LLA con la sola opción de acudir a la Corte Suprema, aunque sin poder frenar la reforma.

La disputa legal que intentó frenar el proceso de reforma constitucional en Santa Fe llegó a un punto de definición. Minutos antes de iniciarse la décima sesión plenaria de la Convención Reformadora, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario desestimó por unanimidad los recursos de nulidad y apelación presentados por La Libertad Avanza (LLA) contra la ley que declaró la necesidad de modificar la carta magna provincial.

La resolución, que lleva las firmas de los camaristas Ariel Ariza, Iván Kvasina, Juan Pablo Cifré, Juan José Bentolila y Jéssica Cinalli, ratificó lo dictaminado en primera instancia y dejó en claro que no existían fundamentos de “arbitrariedad manifiesta” ni de “ilegalidad ostensible” en el proceso, como había planteado el oficialismo nacional.

De esta manera, la Justicia provincial despejó las últimas dudas legales sobre un debate que desde hace meses atraviesa al escenario político santafesino. La Convención Reformadora podrá terminar sus trabajos sin interferencias judiciales, y el nuevo texto constitucional será jurado la próxima semana por los convencionales y por las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.

Un revés para el oficialismo nacional

El rechazo al amparo fue leído como un revés para LLA, que había hecho del cuestionamiento jurídico una bandera en medio de un proceso que considera irregular. La Cámara no solo rechazó sus planteos, sino que además reguló honorarios que deberán correr por cuenta del espacio libertario: el 50% de lo que corresponde a la instancia de origen.

El fallo, de 32 carillas, fue aguardado con expectativa por todo el arco político provincial. Mientras los convencionales de LLA habían deslizado en reiteradas ocasiones que la Justicia podía anular el proceso, el resto de los bloques confiaba en que el camino de la reforma seguiría adelante. La decisión de la Cámara confirmó ese escenario y cerró definitivamente un capítulo que había tensado la agenda institucional en Santa Fe.

Los puntos en discusión

La Libertad Avanza cuestionaba tres aspectos centrales de la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución. En primer lugar, objetaba la exclusión de magistrados como posibles candidatos a convencionales, entendiendo que ello limitaba el derecho a la participación política. En segundo lugar, criticaba que se impusieran restricciones temáticas a la Convención, en particular sobre la imposibilidad de abordar ciertos capítulos de la Constitución vigente. Y en tercer lugar, planteaba la inconstitucionalidad del sistema de elección de los 69 convencionales: 50 electos en forma general y 19 designados por cada uno de los departamentos de la provincia.

Sin embargo, ninguno de esos planteos logró prosperar. Con un voto inicial del camarista Ariza, al que luego adhirieron los demás vocales, la Cámara fue desestimando uno a uno los argumentos libertarios y reafirmando la validez del procedimiento legislativo y electoral que dio origen a la Convención Reformadora.

Un proceso en la recta final

Con este fallo, el proceso constituyente santafesino entra en su etapa de definición. La décima sesión plenaria, que se abrió inmediatamente después de conocerse la resolución judicial, avanzará sobre los últimos artículos pendientes. Según el cronograma, la Convención culminará la próxima semana con la jura de fidelidad al nuevo texto, tanto por parte de los convencionales como de las autoridades de los tres poderes provinciales.

Para el gobierno santafesino y para la mayoría de los bloques políticos, el fallo representa un aval institucional que otorga legitimidad al trabajo de la Convención. Para La Libertad Avanza, en cambio, es un golpe que la deja con pocas herramientas para sostener su oposición. Aunque todavía le queda abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, esa instancia no tendrá efecto suspensivo sobre el desarrollo de la reforma.

Impacto político

El desenlace judicial también tiene una lectura política más amplia. Mientras el peronismo provincial y otras fuerzas lograron articular un consenso en torno a la necesidad de modernizar la Constitución, el bloque libertario quedó aislado en su resistencia. La apelación a la vía judicial fue, en los hechos, la última carta para frenar un proceso que ahora se encamina a consolidarse con un respaldo político y jurídico cada vez más sólido.

En definitiva, el fallo de la Cámara de Rosario despeja el camino para que Santa Fe tenga una nueva Constitución en cuestión de días. Una carta magna que, más allá de los matices y diferencias, marcará un punto de inflexión en la vida institucional de la provincia. Para La Libertad Avanza, en cambio, será el cierre de una batalla en la que apostó fuerte y perdió en todos los frentes.