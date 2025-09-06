La Convención Constituyente de Santa Fe dio rango constitucional a “Ficha Limpia”

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó con 51 votos la incorporación de Ficha Limpia a la Constitución: condenados por delitos dolosos no podrán ser candidatos.

La medida ya existía por ley desde 2022, pero ahora adquiere jerarquía constitucional, blindando su vigencia.

Santa Fe se convierte en la primera provincia en elevar este estándar ético a rango constitucional.

También se votó el artículo 3, que elimina la religión oficial y establece un Estado laico.

La mención explícita a la Iglesia Católica fue incluida por motivos técnicos, sin implicar privilegios.

La Convención continuará el debate este fin de semana y prevé jurar la nueva Constitución el 12 de septiembre.

La Convención Reformadora de Santa Fe vivió este viernes una de sus sesiones más trascendentes al aprobar la incorporación de la “Ficha Limpia” a la Constitución provincial. Con 51 votos afirmativos, el artículo 29 quedó redactado de manera tal que ningún ciudadano con condena por delitos dolosos podrá ser candidato a cargos electivos en la provincia. La medida, que había generado intensos debates en comisiones y bloques opositores, se convirtió así en una norma de jerarquía constitucional, reforzando un principio que ya regía en Santa Fe por ley desde 2022.

La sesión, la décima en lo que va del proceso reformador, estuvo atravesada por discusiones de fuerte contenido político y simbólico. Entre los temas tratados también figuraron las reformas sobre la relación entre Iglesia y Estado, que introdujeron el principio de laicidad, y la aprobación de los artículos 2, 5 y 30. Sin embargo, la votación de Ficha Limpia fue la que despertó mayor expectativa, tanto en el recinto como en la opinión pública.

Un estándar ético en la política

La “Ficha Limpia” establece que ninguna persona podrá postularse para cargos electivos si fue condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley. En la práctica, implica un filtro que apunta a garantizar que los candidatos tengan antecedentes penales limpios, una demanda recurrente en la sociedad ante los casos de corrupción que golpearon a la política en los últimos años.

Si bien Santa Fe ya contaba con una ley que regulaba este requisito —vigente desde las elecciones de 2023—, el paso dado en la Convención le otorga carácter constitucional, blindando la norma frente a eventuales cambios legislativos. De esta manera, la provincia se convierte en la primera en elevar este estándar a la máxima jerarquía jurídica local, marcando un precedente para el resto del país.

No obstante, aún quedan definiciones pendientes respecto al alcance de las condenas y a qué delitos abarcará la restricción. La redacción actual remite a la legislación provincial para precisar esos detalles, dejando abierto un capítulo que podrá generar nuevos debates en la implementación práctica de la cláusula.

El otro hito: un Estado laico

La sesión también dejó otro momento histórico: la votación del artículo 3, que puso fin a la mención de la Iglesia Católica como religión oficial de la provincia. Con 50 votos afirmativos, el nuevo texto establece la distinción entre el Estado y el orden religioso, sin otorgar privilegios a ningún culto.

La modificación fue defendida en el recinto por Walter Ghione, convencional de Unidos y pastor evangélico, quien calificó el cambio como “un avance histórico” frente a un artículo “anacrónico” que chocaba con los principios democráticos de igualdad y libertad de conciencia. Su discurso fue seguido de un aplauso sostenido en la sala y un gesto político del propio gobernador Maximiliano Pullaro, que se levantó para felicitarlo.

La inclusión de una mención explícita a la Iglesia Católica en el nuevo texto generó controversias. Desde Unidos explicaron que se trataba de una cuestión técnica, ya que la Iglesia no figura en el registro oficial de cultos por ser considerada persona jurídica pública en el Código Civil y Comercial. La aclaración, sostuvieron, no implica privilegios sobre otras religiones.

Tensiones en el recinto

La aprobación de la laicidad no estuvo exenta de tensiones. La diputada Amalia Granata, también convencional, increpó a Ghione con insultos fuera de micrófono, lo que le valió una advertencia del presidente de la Convención, Felipe Michlig. En paralelo, dirigentes oficialistas como Lisandro Enrico defendieron el texto señalando que refleja la cooperación cotidiana entre instituciones religiosas y el Estado, sin desconocer su separación formal.

Camino hacia la nueva Constitución

La Convención continuará este sábado con el tratamiento de los artículos restantes, entre ellos los referidos a derechos civiles y garantías. Está previsto que el martes y miércoles próximos se cierren los detalles de la redacción final y que el 12 de septiembre la nueva Constitución entre en vigencia, tras la jura de los convencionales y de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.

Con la incorporación de la Ficha Limpia y la declaración de un Estado laico, Santa Fe avanza en una reforma que no solo actualiza un texto de más de 60 años, sino que también envía señales políticas de fuerte impacto nacional.