La Convención Constituyente de Santa Fe aprueba nuevas Medidas de Acción Positiva

El pasado sábado 6 de octubre, la Convención Constituyente de Santa Fe adoptó un nuevo texto constitucional conocido como “Medidas de Acción Positiva”, tras emotivos discursos de los 69 convencionales presentes, de los cuales 62 votaron. Con 48 votos a favor y 14 en contra, la aprobación marcó un hito en la búsqueda de igualdad y no discriminación.

Durante el tratamiento, los convencionales compartieron historias personales relacionadas con la discriminación, lo que generó un ambiente de profunda emotividad. La vicepresidenta de la convención, Daiana Gallo Ambrosis, y el convencional Joaquín Blanco hicieron hincapié en la labor de la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por Alejandra Rodenas. Blanco destacó el papel fundamental de la convencional María Victoria Tejeda en el proceso de consenso.

“Cuando conducen las damas, todo sale bien”, afirmó el presidente Felipe Michlig, en un tono de camaradería que preludió discursos emotivos. Tejeda, en su intervención, habló sobre la importancia de adoptar medidas para aquellos que esperan por derechos básicos, mientras Claudia Levin, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, celebró el contenido del nuevo texto y abogó por un cambio cultural respecto a la vejez.

Las palabras de Hugo Sosa, quien declaró que este es “lo más importante que he hecho en mi vida”, resonaron en la sala y fueron recibidas con aplausos. Lucila de Ponti subrayó la emocionalidad del momento, recordando la relevancia de las necesidades y derechos en el contexto social.

El texto ratificado reconoce las desigualdades estructurales y establece el compromiso de adoptar medidas para garantizar condiciones de igualdad para diversos grupos, incluyendo niños, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros.

En contraposición, los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad se manifestaron en contra, argumentando que los derechos ya están contemplados en la Constitución Nacional. Criticaron los discursos que consideraron "hipócritas" y señalaron que el “más vulnerable”, según su perspectiva, es el niño por nacer.

Este debate y votación representan un avance significativo en la lucha por la igualdad en Santa Fe, mientras se generan diferencias de opinión sobre la implementación y efectividad de estas nuevas medidas.