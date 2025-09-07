Cómo el resultado de las elecciones de este domingo puede redefinir el pulso del Congreso

El resultado de este domingo no cambia bancas, pero sí el clima político y las negociaciones en el Congreso.

Una victoria de LLA podría reactivar al oficialismo, aunque los escándalos de corrupción que involucran a Karina Milei y los Menem complican el escenario.

Un triunfo del peronismo aceleraría leyes clave y profundizaría las derrotas parlamentarias del gobierno.

Diputados tratarán la reforma sobre el rechazo de DNU, mientras avanzan interpelaciones a Karina Milei, Bullrich y Lugones.

El Senado, con 34 votos kirchneristas, prepara una sesión decisiva el 18 de septiembre para Presupuesto 2026 e interpelaciones.

El desdoblamiento electoral bonaerense tendrá fuerte impacto nacional, consolidando o debilitando la capacidad de negociación en el Congreso.

Este domingo no solo se juega un capítulo electoral: también se define el clima que dominará el Congreso en los próximos meses. Aunque la composición formal de las bancas no cambiará de inmediato, la magnitud de la victoria de uno u otro sector marcará la correlación de fuerzas y el tono de las negociaciones legislativas en un escenario cargado de tensiones políticas y escándalos.

Si La Libertad Avanza (LLA) consigue imponerse con una diferencia considerable, el oficialismo podría recuperar parte de la iniciativa política que perdió en los últimos meses. Gobernadores que hasta ahora mantuvieron distancia podrían reacomodarse, mostrando un renovado interés en acompañar al mundo libertario. Sin embargo, el triunfo libertario no disiparía las turbulencias: en la Cámara de Diputados, las denuncias de corrupción que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los primos Lule y Martín Menem, mantienen en vilo a legisladores de distintos bloques. “Les entró la bala”, comentan en pasillos del Congreso, en alusión a la profundidad de las acusaciones.

En caso contrario, si el peronismo se impone, el gobierno enfrentaría una nueva ola de derrotas parlamentarias. La oposición ya anticipa que, de confirmarse este escenario, buscará acelerar el debate de leyes sensibles. Un diputado opositor sintetizó la lógica que domina las conversaciones: “Ni el peronismo puede solo, ni el resto puede sin el peronismo”. La clave, dicen, seguirá estando en mantener abiertas las negociaciones entre Democracia, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, sectores que hoy articulan con gobernadores y bloques provinciales.

El calendario parlamentario refuerza la tensión. La Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre la media sanción otorgada por el Senado a la modificación de la ley que regula el rechazo de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “Vamos a ir rápido con esto porque es algo que todos queremos”, aseguró un legislador opositor, destacando que la votación en la Cámara Alta demostró un alineamiento de gobernadores que trasciende las fronteras del kirchnerismo.

A este panorama se suma la presión por las interpelaciones a Karina Milei, al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En paralelo, la comisión investigadora del caso $Libra, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), citó a las primeras cuatro personas para declarar el martes próximo, entre ellas al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik. Melik rechazó recibir la notificación y un oficial debió fijar copia en su domicilio. Ferraro, además, firmó un provisto que habilita nuevas diligencias y dio plazo hasta el 12 de septiembre al presidente de la Nación para responder un requerimiento documental.

El Senado tampoco ofrece estabilidad. El bloque kirchnerista cuenta con 34 votos y se ubica a solo tres del quórum propio, una diferencia que podría cubrir con apoyos de la UCR, del PRO o de senadores provinciales. El 18 de septiembre se prevé una sesión clave, donde se tratarán las interpelaciones a Milei y Bullrich y se abrirá el debate sobre el Presupuesto 2026. En este terreno, los gobernadores aparecen como actores determinantes: legisladores que hasta hace poco se mostraban permeables a las necesidades del oficialismo hoy se muestran más reticentes, anticipando un giro en el juego político.

Un senador kirchnerista ya adelantó que buscarán impulsar un juicio político contra integrantes del Poder Ejecutivo, lo que amenaza con sumar más tensión al tablero institucional.

El impacto electoral no se limitará al Congreso nacional. Por primera vez, la provincia de Buenos Aires desdobla su elección de medio término. Lo que suceda en este distrito no solo alterará la dinámica del parlamento bonaerense, sino que tendrá resonancia directa en la política nacional, consolidando o debilitando los márgenes de maniobra de cada espacio político en la arena legislativa.

En definitiva, los comicios del domingo son mucho más que una pulseada electoral: son la llave para determinar si el oficialismo logra recomponer su capacidad de negociación en un Congreso fragmentado, o si la oposición acelera su ofensiva en un escenario signado por la incertidumbre, la desconfianza y las crecientes denuncias de corrupción.