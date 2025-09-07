Milei regresó de Los Ángeles con respaldo empresario y un ojo puesto en las elecciones bonaerenses

Milei regresó de Los Ángeles tras exponer ante 80 de los principales empresarios e inversores globales, convocados por el Instituto Milken.

Pese a los traspiés legislativos en el Senado, reafirmó que mantendrá el rumbo económico con “mano de hierro”.

Recibió elogios de Michael Milken y de inversores que lo ven con potencial para “transformar profundamente a la Argentina”.

Se reunió con ejecutivos de Visa, Chevron y un emprendedor argentino de la industria del entretenimiento; además almorzó con la astronauta Noel del Castro.

El viaje estuvo marcado por la fragilidad política y económica local: riesgo país en alza, dólar presionado y derrota parlamentaria.

Canceló su escala en Las Vegas y volvió antes para acompañar a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, clave para medir su apoyo político.

El presidente Javier Milei regresó a Buenos Aires tras una breve pero intensa agenda en Los Ángeles, donde expuso ante 80 de los empresarios, banqueros e inversores más influyentes del mundo, convocados por el Instituto Milken. Su visita a la Costa Oeste estadounidense coincidió con un momento político delicado: el traspié sufrido en el Senado, que limitó las herramientas del Ejecutivo al desarmar el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad y dar media sanción a un proyecto para acotar el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En ese contexto, el mandatario buscó transmitir firmeza y confianza. A los empresarios les garantizó que mantendrá el rumbo económico con “mano de hierro” y pronosticó que, tras el calendario electoral, comenzará a equilibrar fuerzas en el Congreso. “El interés que hay por invertir en nuestro país es inmenso”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en la red X, luego de destacar la repercusión de la exposición presidencial.

El auditorio reunía a representantes de gigantes como Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Visa y Globant. Michael Milken, anfitrión del encuentro, no ahorró elogios: “Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”.

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, también aportó su mirada sobre el efecto Milei en tierras norteamericanas. “Me sigue resultando impresionante el impacto que genera el Presidente entre líderes empresariales tan relevantes a nivel global”, declaró a Infobae, antes de replicar en sus redes una frase de un inversor que sintetiza el clima de la reunión: “Milei tiene el potencial de transformar profundamente a la Argentina”.

Tras su exposición, el presidente mantuvo reuniones bilaterales con ejecutivos clave. Con Ryan McInerney, CEO de Visa, dialogó sobre su plan económico y el tablero internacional. Luego fue el turno de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, cuyo interés en Vaca Muerta lo coloca como un actor estratégico para la producción energética. Más distendida fue la charla con Andy Kleinman, emprendedor argentino en la industria del entretenimiento, cuya empresa Delphi Interactive acaba de anunciar un nuevo videojuego de James Bond que verá la luz en 2026.

La agenda de Milei incluyó además un encuentro con la astronauta argentina Noel del Castro, apoyada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), quien podría convertirse en la primera compatriota en participar de un vuelo espacial privado. “El Presidente se interesó mucho. Hablamos de la posibilidad de convocar inversores para la industria espacial”, contó Del Castro tras el almuerzo compartido con Milei, Caputo y Oxenford.

A diferencia de sus once viajes anteriores a Estados Unidos, la visita a California estuvo atravesada por un escenario de fragilidad política y económica en la Argentina. Con el riesgo país en alza, el dólar presionado y un Congreso que avanza en contra de las pretensiones oficiales, Milei eligió enviar un mensaje optimista. Apostó a exhibirse ante el poder económico global como un líder capaz de sostener su programa a pesar de las resistencias internas.

El itinerario original incluía una escala en Las Vegas, donde planeaba reunirse con inversores del sector turístico y asistir a un show de Fátima Florez. Sin embargo, a dos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Presidente decidió cancelar esa parte de la gira. Aconsejado por su entorno, prefirió acortar la visita y regresar al país para encabezar el tramo final de la campaña libertaria en el principal distrito electoral.

El resultado de los comicios bonaerenses será determinante para medir el verdadero alcance del apoyo político con el que contará Milei en los meses venideros. Si bien el viaje a Los Ángeles reforzó su imagen internacional y le aseguró gestos de respaldo de pesos pesados de las finanzas y la energía, su desafío inmediato está en casa: lograr que el espaldarazo externo se traduzca en músculo político en un Congreso cada vez más difícil de domar.