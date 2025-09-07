De la crítica a la acción: La evolución de la gestión de Leonardo Viotti

Por Carlos Zimerman

El Intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, ha comenzado a comprender, tras casi dos años de gestión considerada deficiente, cuáles son los caminos a seguir. Viotti decidió remodelar las veredas del bulevar Santa Fe, un aspecto clave de la ciudad. Además, ha estado trabajando en mejorar la higiene urbana para revertir la imagen negativa que su gestión ha tenido en este aspecto.

Durante mucho tiempo, hemos reclamado que la ineficacia del gobierno provincial en materia de seguridad sea acompañada por un aumento en el número de agentes de la GUR, así como en la dotación de vehículos para este cuerpo de vigilancia, que goza de gran respeto en la comunidad, incluso más que la propia policía. En situaciones de emergencia, la gente tiende a llamar a la GUR antes que al 911.

Viotti enfrenta varias prioridades, entre ellas, la inseguridad vial, un problema que no se ha logrado resolver, quizás debido a la falta de capacidad de quienes están a cargo de implementar políticas serias y responsables.

La pregunta que surge es si Viotti está a tiempo de cambiar la imagen que él mismo ha proyectado, la cual ha resultado perjudicial. Las elecciones de medio término enviaron un claro mensaje de la sociedad rafaelina sobre la necesidad de un cambio. Al parecer, Viotti ha captado la señal y ha comenzado a hacer ajustes.

En nuestra última salida, los ciudadanos le solicitaron a Viotti que saliera a los barrios y escuchara sus necesidades, algo que no puede ignorar y a lo que debe prestar suma atención. Sin embargo, no puedo afirmar con certeza si está a tiempo de cambiar su imagen; quizás ya tenga un "boleto picado" para 2027. Lo que sí puedo asegurar es que ha comprendido el mensaje, y eso es positivo.

En 2023, la mayoría de los rafaelinos lo eligió, cansados de un mismo signo político en la ciudad. Es posible que ese sentimiento de agotamiento persista, pero, si Viotti continúa mostrando disposición para escuchar los reclamos ciudadanos, podría ser merecedor del voto de confianza en el futuro. No sería razonable exigirle que en tan poco tiempo modifique lo que otros construyeron en más de tres décadas.

Espero que sus recientes decisiones, como la remodelación de las veredas en el centro de Rafaela y los esfuerzos por mejorar la higiene de la ciudad de manera sostenida, junto con el aumento de recursos para la GUR, no sean solo medidas pasajeras. Ojalá representen el inicio de un estilo de gobernar que muchos hemos solicitado desde el primer día y que, en su momento, no quiso escuchar.