Argentina se corona en el US Open 2025

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones del US Open 2025 tras superar a la pareja británica formada por Joe Salisbury y Neal Skupski. En un partido emocionante que duró cerca de dos horas, Zeballos y Granollers se impusieron con parciales de 3-6, 7-6 (7-4) y 7-5.

El tercer set fue especialmente reñido, donde ambas duplas lucharon intensamente. Sin embargo, Zeballos y Granollers se llevaron la victoria, asegurando así su segundo título de Grand Slam. Con este triunfo, el dúo hispanohablante reafirma su lugar en la élite del tenis mundial.

