Franco Colapinto: “Va a ser muy difícil hoy”

Este domingo, el Autódromo Nacional de Monza acoge el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que corresponde a la décimosexta carrera de la temporada. El piloto argentino Franco Colapinto arrancará en la 17ª posición tras una sanción impuesta a Isack Hadjar.

Antes de la competencia, Colapinto ofreció una entrevista a ESPN, en la que reconoció que su desempeño en la clasificación no fue óptimo, terminando en el 18° lugar. El piloto oriundo de Pilar admitió que enfrentará desafíos en este Gran Premio debido a las limitaciones de su monoplaza en rectas.

“Las cosas no salieron bien en la clasificación, empezamos demasiado atrás y no es ideal. Tendremos que trabajar para avanzar y aprovechar las oportunidades que se presenten con la estrategia”, afirmó. Colapinto partirá tres posiciones por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

“Habrá diferencias entre los pilotos que pueden influir en la carrera, como encontrar un Virtual Safety Car o el momento adecuado para parar. Será complicado, pero daremos lo mejor y buscaremos un buen ritmo”, añadió.

La parrilla de salida del GP de Italia es la siguiente:

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Lewis Hamilton (Ferrari)*

Ollie Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Alex Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto (Alpine)

Liam Lawson (VCARB)

Pierre Gasly (Alpine, Pitlane)

Isack Hadjar (VCARB, Pitlane)

El gran premio promete ser un desafío para todos los competidores en el icónico circuito italiano.