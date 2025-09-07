Alcaraz y Sinner: El duelo que define el futuro del tenis en la Final del US Open

Este domingo, el US Open de Nueva York será el escenario de un duelo histórico: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán por tercera vez consecutiva en la final de un Grand Slam. Además del título, en juego estará el codiciado puesto número uno del ranking ATP, marcando una nueva etapa en la rivalidad entre ambos, que algunos ven como la heredera de la era del “Big 3”.

El partido comenzará a las 15:00 (hora argentina) y será transmitido por ESPN y Disney+. Con 22 y 24 años, respectivamente, Alcaraz y Sinner han dominado el circuito en 2024 y 2025, siendo los únicos en ganar títulos de Grand Slam en este período, un hecho sin precedentes desde el inicio de la Era Abierta en 1968.

Alcaraz, con cinco títulos de Grand Slam, llega con una ligera ventaja en estadísticas sobre Sinner, quien es el actual número uno desde junio. Sin embargo, el murciano podría desbancarlo. Además, la final contará con la presencia de Donald Trump, marcando el regreso de un presidente estadounidense a Flushing Meadows desde Bill Clinton en 2000.

La temporada de Sinner ha sido sobresaliente: campeón en Australia, finalista en Roland Garros y monarca en Wimbledon, busca un cuarto trofeo a pesar de una suspensión por dopaje el año anterior. En el US Open, ha llegado a la final con 26 victorias consecutivas en Grand Slams sobre pista rápida.

Por su parte, Alcaraz ha alcanzado ocho finales consecutivas, sin perder un set en este torneo. Su rendimiento evoca las hazañas de Federer, quien fue el último en hacerlo en el US Open en 2010.

Ambos jugadores comparten una relación respetuosa y competitiva. Alcaraz bromeó sobre un encuentro casual en un restaurante italiano, mientras que Sinner destacó cómo su rivalidad los impulsa a rendir al máximo.

Con la pista Arthur Ashe como telón de fondo, Alcaraz y Sinner se enfrentarán por el prestigioso título, el número uno del mundo y la narrativa emergente de una rivalidad que apenas comienza. Esta final promete ser un capítulo memorable en la historia del tenis.