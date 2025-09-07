Argentina en accción: amistosos en Octubre y una histórica gira por Asia y África

La Selección Argentina de fútbol jugará dos amistosos en octubre, programados para el 10 y el 13. El primer encuentro será contra Venezuela, dirigido por Fernando Batista, el 10 de octubre a las 21 horas (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo amistoso se llevará a cabo ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
Además, la selección cerrará el año con una gira por Asia y África entre el 10 y el 18 de noviembre. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, tiene previsto jugar en Luanda, Angola, y en Kerala, India. Aunque los rivales aún no están confirmados, la AFA está trabajando en las gestiones necesarias para definirlos en los próximos días y así completar el calendario de 2025.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ritual del voto sin fe en una democracia zombie
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
Te puede interesar
Lo más visto
Kicillof cerró la campaña en Buenos Aires con un llamado a frenar a Milei y reforzar la educación y la industria
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
J.P. Morgan advierte que las elecciones en Buenos Aires marcarán el rumbo de la política monetaria
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Provincia de Buenos Aires definió el esquema de escrutinio provisorio para las elecciones
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Cómo el resultado de las elecciones de este domingo puede redefinir el pulso del Congreso
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Milei regresó de Los Ángeles con respaldo empresario y un ojo puesto en las elecciones bonaerenses
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Gobernadores patagónicos reclaman diálogo y critican el “mileísmo en sangre” en la convención de ejecutivos
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA