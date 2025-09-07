Argentina en accción: amistosos en Octubre y una histórica gira por Asia y África

La Selección Argentina de fútbol jugará dos amistosos en octubre, programados para el 10 y el 13. El primer encuentro será contra Venezuela, dirigido por Fernando Batista, el 10 de octubre a las 21 horas (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo amistoso se llevará a cabo ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Además, la selección cerrará el año con una gira por Asia y África entre el 10 y el 18 de noviembre. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, tiene previsto jugar en Luanda, Angola, y en Kerala, India. Aunque los rivales aún no están confirmados, la AFA está trabajando en las gestiones necesarias para definirlos en los próximos días y así completar el calendario de 2025.