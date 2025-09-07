Los Pumas caen ante Australia y pierden unidades en el ranking

Los Pumas de Argentina sufrieron una derrota por 28-24 frente a Australia en Townsville, durante la tercera fecha del Rugby Championship. Este encuentro fue significativo para el ranking de World Rugby, ya que influye en el sorteo de la próxima Copa del Mundo.

Felipe Contepomi, entrenador de la selección argentina, comentó en conferencia de prensa que el equipo "no estuvo a la altura" y que eso se paga en este nivel de competencia. "Es demasiado contra un equipo de calidad", agregó.

Con esta derrota por menos de 15 puntos, Argentina perdió 0.55 unidades y se mantuvo en el séptimo puesto del ranking, justo por debajo de los lugares privilegiados para el sorteo. Por su parte, Australia recuperó las unidades perdidas y se quedó en la sexta posición.

En otros resultados destacados, Nueva Zelanda superó a Sudáfrica 24-17 en Auckland, lo que le permitió mantener el primer puesto del ranking y sumar 0.63 puntos. Sudáfrica bajó al tercer lugar, mientras que Irlanda ascendió al segundo puesto tras las recientes derrotas de los Springboks.

Ranking de World Rugby: