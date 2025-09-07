La inesperada reacción de la hija de Cami Homs al saber que tendría una hermana

Cami Homs confirma que está esperando su tercer hijo, fruto de su relación con José Sosa. Este nuevo embarazo le genera felicidad, aunque también plantea desafíos, especialmente en la dinámica familiar con sus dos hijos de su anterior matrimonio con Rodrigo De Paul.

La modelo hizo el anuncio tras la filtración de imágenes de su fiesta de revelación de género, que motivó su confirmación pública. En una entrevista con Multitalent TV, Homs compartió cómo está viviendo esta etapa y la reacción de sus hijos al enterarse de que tendrán una hermana.

Según Homs, planeaba informarles sobre el embarazo antes de la fiesta, pero la reacción de Francesca fue inesperada. Mientras que Bautista asimiló la noticia sin problemas, la pequeña "fue un trauma", dijo Homs. “Fran es muy absorbente. Creía que iba a estar feliz, ya que ama a los bebés. Pero cuando se lo conté, se quedó helada y lloró, diciendo que quería ser la única hija”, relató.

La reacción de Francesca impactó a Homs, quien confesó: “Sentí que se me rompía el corazón. Me sentí la peor madre del mundo”. Sin embargo, tras una conversación, Homs le aseguró a su hija que siempre sería su “princesa mayor”, lo que ayudó a calmar sus temores.