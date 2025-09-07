Maxi López exige donación tras uso indebido de su imagen en un restaurante

ESPECTÁCULO Julia VOSCO
Maxi López se convirtió en noticia tras el uso no autorizado de su imagen en la promoción de un restaurante en Buenos Aires. Aunque se desconoce si el exfutbolista o su entorno alertaron sobre el asunto, López confirmó a través de su cuenta de Instagram que se había presentado un reclamo.

En sus redes sociales, el ex jugador de River compartió una disculpa pública emitida por el local: “Queremos pedir disculpas al Sr. Maximiliano Gastón López. Se utilizó su imagen sin autorización y en un contexto inapropiado. Reconocemos nuestro error y nos comprometemos a que no vuelva a suceder”.

López aceptó las disculpas, pero impuso una condición. En su publicación, añadió: “Estoy seguro de que cuando vaya a Argentina van a preparar una buena cantidad de comida para repartir y donar a quienes lo necesitan”.

