"Los sin nombre" regresa como miniserie en Disney+

La historia de "Los sin nombre" regresa en formato de miniserie, buscando reinventar un relato que ya ha dejado huella en el cine y la literatura. Esta producción, compuesta de seis episodios, fusiona misterio, investigación y drama, ampliando la narrativa de la novela de Ramsey Campbell y la película homónima de Jaume Balagueró.

Rodrigo de la Serna lidera el elenco como Salazar, un ex policía convertido en investigador privado, que se enfrenta al enigma de la desaparición de una joven. La trama se centra en Claudia, interpretada por Miren Ibarguren, quien recibe un impactante mensaje de su hija desaparecida. Junto a Salazar y Laura, personaje encarnado por Milena Smit, se embarca en una búsqueda repleta de secretos y enigmas.

No se trata de un remake, sino de una reinterpretación que crea un universo propio, combinando suspenso con elementos sobrenaturales y manteniendo la intriga desde el primer capítulo. De la Serna destaca por su capacidad para sostener la tensión a lo largo de la narración, mientras que Ibarguren y Smit aportan diferentes matices a sus personajes.

Pau Freixas, director y cocreador junto a Pol Cortecans, explicó que “es un thriller con toques sobrenaturales que explora la necesidad humana de creer en algo”. Esta declaración resalta la dualidad de la serie al combinar tensión narrativa con profundos aspectos emocionales.

La producción, que se transmitirá por Disney+ y es realizada en colaboración con Movistar Plus+ y Filmax, se distingue por su alto nivel técnico. La atmósfera creada por la fotografía y dirección de arte, junto a una banda sonora envolvente, intensifica la experiencia. El formato episódico permite explorar en mayor profundidad las perspectivas de los personajes y la investigación, ofreciendo una visión más completa que la versión cinematográfica anterior.

Con Rodrigo de la Serna como protagonista, "Los sin nombre" promete convertirse en una de las opciones más comentadas en las plataformas de streaming, capturando al público con su misterio y emociones intensas.