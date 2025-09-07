Wanda Nara presenta su nuevo Lamborghini en medio de rumores mediáticos

Wanda Nara ha vuelto a acaparar la atención mediática en el contexto de su proceso de divorcio de Mauro Icardi y las especulaciones sobre su vida personal. La empresaria argentina sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en sus historias de Instagram la llegada de su nuevo Lamborghini, un modelo negro mate adornado con moños rosas.

En las imágenes publicadas, el auto deportivo se muestra estacionado bajo un elegante pórtico iluminado, con un gran moño rosa en el capó y otros dos en los retrovisores, sugiriendo una celebración. El entorno destaca por sus paredes en tonos claros y detalles arquitectónicos que resaltan el lujo.

La segunda imagen ofrece una vista posterior del Lamborghini, con las luces encendidas y el icónico logo de la marca italiana. La matrícula también incluye moños rosas, reforzando el toque festivo que Nara pretendía transmitir.

Este Lamborghini pertenece a la línea SUV de la marca, un modelo que combina deportividad y confort, con un precio que puede superar los 300.000 dólares. Nara, conocida por su afición a los autos de alta gama, ha exhibido anteriormente otros modelos exclusivos, incluido un llamativo auto rosado que atrajo numerosas miradas.

Con esta nueva adquisición, Wanda Nara reafirma su enfoque en los negocios y su imagen pública, demostrando que su estilo de vida sigue siendo marcado por el glamour, a pesar de las dificultades personales que enfrenta.