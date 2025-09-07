"El Poder Ejecutivo de Santa Fe Avanza en Nombramientos Judiciales y Alivia la Tensión entre Poderes"

Durante la última semana, el Poder Ejecutivo de Santa Fe emitió los decretos solicitados por el Poder Judicial relacionados con los nombramientos, ingresos y ascensos de personal. Estos actos, junto con 85 pliegos enviados a la Legislatura –la mayoría para jueces–, reflejan un ambiente de distensión entre ambos poderes.

El sábado pasado, antes de remitir los pliegos y firmar los nuevos nombramientos, el gobernador Pullaro anunció en Instagram su reunión con el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, en la delegación del gobierno en Rosario.

Los pliegos de jueces, fiscales y defensores se discutirán en la Asamblea Legislativa programada para el 25 de septiembre. Los decretos de esta semana se refieren al personal ya en funciones y especifican que las designaciones han sido propuestas por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema, basándose en un concurso previo. Además, se señala que los cargos se encuentran vacantes y hay partidas presupuestarias disponibles para cubrir los gastos.

Se emitieron tanto decretos de designaciones individuales como colectivos, abarcando un total de 155 agentes cuyos expedientes habían estado retenidos. Destaca el decreto 1991, que incluye 75 nombramientos para las circunscripciones 2 y 3, con sede en Rosario y Venado Tuerto.

En agosto, la Corte había reclamado al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, que agilizaran la tramitación de los decretos para dar continuidad a los expedientes pendientes. En un documento, advirtieron sobre la ralentización en la emisión de los decretos, lo que afectaba los derechos laborales en el Poder Judicial. Hasta agosto, más de 155 expedientes habían estado en espera más de diez meses, situación que se había reportado previamente al Ministerio de Justicia.