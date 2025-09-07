Optimismo en el peronismo y cautela en La Libertad Avanza tras las elecciones de Buenos Aires

Los comicios en la provincia de Buenos Aires, que cerraron sus urnas a las 18 horas, revelaron un optimismo claro entre las filas del peronismo, mientras que el oficialismo nacional de La Libertad Avanza mostró una postura más cautelosa. A pesar de su carácter provincial, estas elecciones han estado marcadas por una significativa nacionalización.

La participación electoral alcanzó un 63%, superando las expectativas. Ambas fuerzas principales se preparan para capitalizar el voto de quienes acudieron a las urnas más tarde de lo previsto.

Fuentes del bloque peronista, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro Sergio Massa, expresaron confianza en los resultados. En particular, esperan un sólido triunfo en la Tercera Sección Electoral, que cuenta con más de 5 millones de electores, y en la Primera Sección, con más de 5.1 millones de votantes, lo que es significativo en un contexto de 14 millones de electores totales en la provincia.

Por otro lado, desde el entorno de Javier Milei, en alianza con el PRO, la expectativa fue más cautelosa. Al cierre de los comicios, se desconocía su presencia en el búnker de La Libertad Avanza. Sin embargo, su vocero, Manuel Adorni, confirmó que Milei asistirá al centro electoral junto a su hermana Karina, presidenta del partido a nivel nacional.

Este evento ha sido considerado un histórico primer gran test electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo, a solo un mes de las elecciones generales nacionales. Hasta las 16 horas, el 50.5% del padrón había ejercido su derecho a voto, lo que se interpreta como un reflejo del clima político de cara a los comicios nacionales.