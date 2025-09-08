Acto por el 161° Aniversario de la Policía de Santa Fe: Transformación y Resultados

El Parque Federal de Santa Fe fue el escenario del acto conmemorativo por el 161° aniversario de la Policía provincial, presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro. Lo acompañaron la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, y el jefe de la fuerza, Luis Maldonado.

Pullaro destacó la transformación de la Policía, señalando que la institución, al asumir su gestión, se encontraba "golpeada y sin respaldo". Afirmó que se ha logrado devolver "dignidad y confianza" a la fuerza, y mencionó que un nuevo método de trabajo ha contribuido a mejorar la seguridad en la provincia. "Los vecinos en Rosario y Santa Fe vuelven a reconocer el uniforme en la calle", afirmó.

El gobernador atribuyó la recuperación de la confianza social a un plan de patrullaje en cuadrantes y un refuerzo en zonas críticas. "Los jefes policiales deben sostener este camino para continuar reduciendo los índices delictivos", enfatizó.

Pullaro también se refirió a la reciente sanción de una norma que establece juicios por jurados para los policías enjuiciados por su accionar, sugiriendo un cambio en la evaluación de su conducta.

La vicegobernadora Scaglia agradeció a los efectivos por su labor y destacó que la seguridad ha sido una prioridad desde el comienzo de su gestión. "Hoy vemos resultados, pero aún queda camino por recorrer", afirmó.

El ministro Cococcioni presentó un balance de la transformación institucional, informando la adquisición de 2.500 unidades de patrullaje y la implementación de la "Ley Luciano", que propone la capacitación obligatoria de fiscales y jueces en perspectiva policial.

Cococcioni también mencionó que los homicidios en la provincia cayeron un 53,2% en comparación con el bienio anterior. Anunció avances en la instalación de estaciones policiales y mejoras en el sistema de comunicaciones.

El jefe de Policía, Luis Maldonado, resaltó que el enfoque basado en inteligencia criminal ha permitido reducir delitos violentos y aumentar la seguridad en los barrios.

El acto contó con la presencia de varias autoridades, incluyendo el intendente Pablo Poletti y el secretario de Seguridad, Omar Pereira, entre otros.