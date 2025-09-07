El kirchnerismo le dio una auténtica paliza a La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires

Los primeros resultados oficiales marcan una diferencia muy grande a favor del kirchnerismo, y algunos hablan de una verdadera paliza. Los más optimistas en el kirchnerismo hablan de 25 puntos de diferencia, y los menos optimistas se inclinan por 15 puntos. El triunfo kirchnerista abre una gran interrogante a futuro, y los mercados financieros ya están nerviosos. El dólar cripto pegó un salto en los últimos minutos, y nadie puede asegurar lo que va a pasar mañana. Es una elección que, aunque provincial, está absolutamente nacionalizada. El mapa de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante y numeroso del país con el 40% del padrón electoral, se vistió absolutamente de celeste, y para el gobierno fue un auténtico balde de agua helada. Evidentemente, todo lo que pasó en los últimos meses y las denuncias graves de corrupción hicieron mella en el gobierno, y hoy el desconcierto es total