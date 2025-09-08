Alcaraz campeón del US Open: el inicio de una nueva era en el tenis

Carlos Alcaraz se consagró como campeón del US Open 2025 tras vencer a Jannik Sinner con un marcador de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Este triunfo reafirma al español como líder del ranking ATP y marca el inicio de lo que muchos consideran una nueva era en el tenis.

Alcaraz inició el partido con fuerza, ganando el primer set de manera contundente por 6-2. Sin embargo, Sinner respondió en el segundo set, aprovechando su única oportunidad de quebrar el servicio de Alcaraz y empatando el encuentro 6-3.

A pesar de esta reacción, Alcaraz no perdió el enfoque. Dominó el tercer set, quebrando el servicio de Sinner en dos ocasiones y llevando el marcador a 5-0 antes de cerrar el set por 6-1.

El cuarto set fue más disputado, pero Alcaraz continuó mostrando su superioridad. Con un juego sólido y aprovechando los errores de Sinner, el español consiguió otro quiebre y selló su victoria con un ace, cerrando el encuentro 6-4. Así, Alcaraz se llevó su primer título de US Open, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del tenis mundial.