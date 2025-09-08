El inconveniente físico que afectó a Franco Colapinto en el GP de Italia

Franco Colapinto tuvo una carrera complicada en el Gran Premio de Italia, marcada no solo por el bajo rendimiento de su auto, sino también por un problema físico que afectó su desempeño. Durante la competencia, el piloto argentino sufrió calambres y tuvo que ingresar a boxes, donde se escuchó su voz en la radio del equipo: “No puedo, me está dando un calambre”.

A pesar de completar la carrera, Colapinto terminó en la 17ª posición, sin poder salir de los últimos lugares. El circuito italiano presentó un complicado panorama para él, con pocas oportunidades de sumar puntos y opciones estratégicas limitadas. La carrera se desarrolló sin incidentes significativos ni abandonos, lo que dificultó aún más su avance.

Este resultado marca otro fin de semana desafiante para Colapinto en su primera temporada en la Fórmula 1.

Próxima carrera de Colapinto

El próximo desafío de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se llevará a cabo en el circuito callejero de Bakú. La competencia está programada para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.