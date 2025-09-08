"El dólar se dispara en el inicio de semana tras elecciones en Buenos Aires y presión cambiaria"

ECONOMÍAAgencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias
como-opera-el-mercado-este-lunes-tras-la-derrota-electoral-en-las-legislativas-bonaerenses-foto-apri

En las primeras horas de este lunes, varios bancos que operan en horario extendido cotizaban el dólar a $1460. Por su parte, el dólar oficial se ofrecía a $1380 en el Banco Nación, después de alcanzar un máximo de $1385 en la semana, lo que representa un incremento de $20. El dólar blue, en tanto, subió $5 y se ubicó en $1370.

En el segmento de los dólares financieros, el MEP cerró el viernes con un aumento del 0,4%, negociándose a $1383,33, mientras que el contado con liquidación (CCL) se realizó a $1390,52, tras un alza del 0,7%.

La reciente victoria de la oposición en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia superior a 13 puntos sobre el Gobierno Nacional, añade incertidumbre al panorama económico. Ante una semana marcada por la presión cambiaria y la decisión oficial de intervenir el mercado para controlar la valorización del dólar, aumenta la expectación sobre la reacción de los mercados.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE