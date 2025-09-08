"El dólar se dispara en el inicio de semana tras elecciones en Buenos Aires y presión cambiaria"

En las primeras horas de este lunes, varios bancos que operan en horario extendido cotizaban el dólar a $1460. Por su parte, el dólar oficial se ofrecía a $1380 en el Banco Nación, después de alcanzar un máximo de $1385 en la semana, lo que representa un incremento de $20. El dólar blue, en tanto, subió $5 y se ubicó en $1370.

En el segmento de los dólares financieros, el MEP cerró el viernes con un aumento del 0,4%, negociándose a $1383,33, mientras que el contado con liquidación (CCL) se realizó a $1390,52, tras un alza del 0,7%.

La reciente victoria de la oposición en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia superior a 13 puntos sobre el Gobierno Nacional, añade incertidumbre al panorama económico. Ante una semana marcada por la presión cambiaria y la decisión oficial de intervenir el mercado para controlar la valorización del dólar, aumenta la expectación sobre la reacción de los mercados.