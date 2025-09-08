Walter Nelson revela su lucha a los 75 años

Walter Nelson, destacado relator del periodismo deportivo argentino, sorprendió a sus seguidores al compartir un diagnóstico de artrosis en su cadera derecha. A sus 75 años, el periodista se sometió a una cirugía en el Sanatorio Agote, liderada por el Dr. Efraín Sánchez y su equipo.

A través de sus redes sociales, Nelson informó sobre su estado postoperatorio. “Acá saliendo del Sanatorio Agote. El miércoles me operó de una dolorosa artrosis en la cadera derecha”, afirmó, asegurando que la intervención fue exitosa.

En fase de recuperación en su hogar, el relator utiliza un bastón para evitar sobrecargar la zona operada. Nelson también expresó su gratitud al personal del sanatorio: “Quiero agradecer a todo el equipo por la atención maravillosa que me brindaron”.

De cara al futuro, el periodista anticipó un par de semanas de rehabilitación antes de regresar a su actividad laboral.