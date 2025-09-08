Wanda Nara reflexiona sobre sus relaciones y su futuro en la gastronomía

Wanda Nara fue la primera invitada del programa "Ferné con Grego" en Telefe, donde repasó el final de sus relaciones con Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante. La mediática compartió que, tras años de relaciones, ahora está oficialmente soltera y busca pasar un año sin compromisos.

En el programa, Nara reveló que está en terapia y reflexionando sobre sus experiencias amorosas. Habló sobre un patrón en sus rupturas: "Cuando dejé a Maxi, él sugirió que buscáramos a nuestra hija; con Mauro, me pidió que tuviéramos un hijo; y el último que me dijo fue Elián, que quería casarse conmigo", explicó.

Además, Nara mostró chats privados con López, quien también participa en "MasterChef Celebrity". En una conversación divertida, el exfutbolista le compartió que estaba haciendo pan casero. La respuesta de Nara incluyó una promesa: "Si ganas, te devuelvo el Rolex de la final de la Champions". López mostró su progreso en la cocina con fotos y videos de sus preparaciones, mientras que Nara le aconsejó: "Piensa que cada plato es una final".

El "MasterChef Celebrity" comenzará a principios de octubre, tras la final de "La Voz Argentina". Los participantes, entre ellos Maxi López, están ansiosos por dar inicio al programa.