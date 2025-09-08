Argentina y Ecuador, con la clasificación asegurada, se preparan para el último partido de Eliminatorias

Argentina y Ecuador, con la clasificación asegurada, se preparan para el último partido de EliminatoriasDEPORTESNone
La Selección Argentina cierra las Eliminatorias Sudamericanas con un partido ante Ecuador, tras haber asegurado su clasificación al Mundial 2026 y el primer puesto del certamen. Ecuador también logró su pase a la cita mundialista.
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, deberá realizar dos cambios obligados en su alineación. Cristian Romero está suspendido y Lionel Messi ha sido liberado para descansar de cara a la final de la temporada.
Las incógnitas se presentan en varias posiciones. En los laterales, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían ingresar en lugar de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, quienes fueron titulares en el partido anterior contra Venezuela.
En el mediocampo, se espera que Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono mantengan sus puestos, mientras que Leandro Paredes podría ser reemplazado por Alexis Mac Allister, quien ha superado una molestia física.
Finalmente, en la delantera, las opciones se reducen a Nicolás Paz, quien ocuparía el lugar de Messi, y Thiago Almada como titular. Lautaro Martínez, autor de un gol ante Venezuela, podría entrar en lugar de Julián Álvarez.
La posible alineación argentina para enfrentar a Ecuador sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono; Nicolás Paz, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, y Thiago Almada.