"Detenido en San Juan por violar orden de restricción y amenazar a expareja"

Un nuevo caso de violencia de género en San Juan ha centrado la atención en el cumplimiento de las órdenes judiciales. Maximiliano Tejada, condenado en 2020 por lesiones leves agravadas, fue detenido por regresar a la casa de su expareja, a pesar de tener una prohibición de acercamiento.

Según la Unidad Fiscal de Investigación de Violencia Intrafamiliar y de Género (UFI CAVIG), Tejada fue acusado de desobedecer esta restricción y de amenazar nuevamente a la mujer.

El juez de Garantías ha dictado su prisión preventiva mientras avanza la investigación. Tejada argumentó en su defensa que acudió al hogar porque le informaron que sus hijos estaban solos y uno de ellos tenía fiebre. Su abogada, Sandra Leveque, agregó que su cliente entró grabando la situación para evidenciar el estado de los menores, y afirmó que la madre no estaba en casa porque había salido a bailar. Tejada presentó videos como prueba en el proceso judicial.

A pesar de estos argumentos, el hombre enfrenta cargos provisionales por desobediencia a una orden judicial y amenazas en perjuicio de su expareja. La UFI CAVIG continúa investigando el caso para esclarecer los hechos y el posible incumplimiento de la restricción.

Se recuerda que la Línea 144 ofrece atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año, a mujeres víctimas de violencia de género, garantizando un servicio anónimo y gratuito a nivel nacional.